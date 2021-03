Bürgerbüro schließt am Karsamstag

Delmenhorst Aufgrund der Feiertage zu Ostern bleibt das Bürgerbüro im City-Center (Lange Straße 1a) nach Karfreitag am Samstag, 3. April, ausnahmsweise geschlossen. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Mitarbeitenden stehen ab Dienstag, 6. April, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Bürgeranliegen zur Verfügung. Auch am Samstag, 10. April, ist das Bürgerbüro geöffnet. Aufgrund der Corona-Pandemie sind persönliche Besuche weiterhin nur mit einem Termin möglich. Diese können unter https://termine.delmenhorst.de vereinbart werden. Um Warteschlangen zu vermeiden, bittet die Stadt um pünktliches Erscheinen.