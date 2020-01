Delmenhorst Was hat Delmenhorst mit weltpolitischen Entscheidungen wie dem Verbot von Atombomben zu tun? Auf den ersten Blick offensichtlich nicht viel. Als Mitglied der Initiative „Bürgermeister für den Frieden“ setzt sich die Stadt um Oberbürgermeister Axel Jahnz aber nun für die Abschaffung von Nuklearwaffen ein. „Wir waren angenehm davon überrascht, dass sich unser Oberbürgermeister direkt dahinter gestellt und den Vorschlag durch den Rat gebracht hat“, sagt Christian Groß vom Friedensforum Delmenhorst.

Angesichts des aktuellen Konfliktes der USA mit dem Iran und der Aufkündigung des INF-Vertrages über das Verbot von Mittelstreckenwaffen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland besitzt das Thema eine besondere Brisanz.

Bürgermeister für den Frieden Die Organisation „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Aus der grundsätzlichen Überlegung heraus, dass Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger verantwortlich sind, versucht die Organisation durch Aktionen und Kampagnen die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern und deren Abschaffung zu erreichen. Inzwischen gehören dem Netzwerk über 7500 Städte und Gemeinden aus 163 Ländern an. In Deutschland sind 700 Mitglieder dem Bündnis beigetreten.

Dem Friedenskreis Delmenhorst geht es nun darum, die Mitgliedschaft in der Initiative mit Leben zu füllen. „Wir wollen die dringenden Fragen an die Öffentlichkeit bringen“, sagt Groß. Deshalb wurde Volkert Ohm von der Internationalen Juristenvereinigung IALANA eingeladen, die sich gegen atomare, biologische und chemische Waffen einsetzt. Er hält am Dienstag, 21. Januar, einen halbstündigen Vortrag, an den eine Diskussionsrunde angeschlossen wird. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Hannelore-Händel-Haus, Cramerstraße 19. Am Ostersamstag wird es zudem wieder eine Kundgebung des Friedenskreises auf dem Bahnhofsvorplatz geben.

Seit vielen Jahren engagiert sich der Bremer Rechtsanwalt Ohm in der Friedensbewegung. „Es geht darum, Druck auf unsere Politiker auszuüben, damit sie im Bereich der Abrüstung stärker aktiv werden“, sagt er. Vorrangiges Ziel ist die Entfernung der 20 US-amerikanischen Atomwaffen, die auf dem Fliegerhorst im rheinland-pfälzischen Ort Büchel lagern. Im Zuge der „nukleare Teilhabe“ müssten diese im Ernstfall sogar von deutschen Bombern abgeworfen werden.

„Wenn es bald keine völkerrechtlichen Verträge mehr über die Begrenzung von Atomwaffen gibt, ist das beängstigend. Es kommt zu einem erneuten Aufrüsten“, sagt Ohm. Deshalb wird auch in Delmenhorst ein Zeichen für das Verbot dieser zerstörerischen Waffen gesetzt.