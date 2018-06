Delmenhorst Übernimmt die Stadt zu viele Bürgschaften und ist dies eine Gefahr für die städtischen Finanzen? Mit dieser Frage befasste sich am Mittwoch der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten aufgrund eines Antrags des SPD-Ratsherrn Lars Konukiewitz. Dieser hatte im Namen der Gruppe SPD/Piraten im Februar darauf hingewiesen, dass das Volumen der von der Stadt übernommenen Bürgschaften – derzeit rund 84 Millionen Euro für 30 Kredite von städtischen Gesellschaften – doppelt so groß sei wie in vergleichbaren Städten. Als Beispiele hatte er die Städte Wilhelmshaven und Salzgitter angeführt. Von der Verwaltung forderte er ein Konzept zur mittel- und langfristigen Reduzierung des Bürgschaftsvolumens.

„Es gibt keine Bürgschaft, ohne dass Sie das beschlossen haben“, sagte Thomas Bruns, Fachdienstleiter für Finanzen, und das Zentrale Controlling und wies damit die Verantwortung der Politik zu. Auch wies er darauf hin, dass Vergleiche mit anderen Städten nicht immer zulässig seien. So würde die Stadt Delmenhorst mit 46 Millionen Euro, also mehr als der Hälfte des Bürgschaften-Gesamtvolumens, für die den Stadtwerken übertragene Aufgabe der Stadtentwässerung bürgen. Die Stadtwerke finanzierten die Rückzahlung des Kredits über Gebühren. „Die Gebühren würden steigen, wenn wir nicht für den Kredit bürgen würden“, sagte Bruns. In den von Konukiewitz genannten Vergleichsstädten werde in dem einen Fall die Stadtentwässerung nicht verbürgt und in dem anderen Fall aus dem Haushalt finanziert. Verbürgt würden ausschließlich Kredite, die mit ihrer Abbezahlung automatisch kleiner werden. „Ohne Bürgschaften würden wir nicht so viele Maßnahmen über unsere Tochtergesellschaften umsetzen können“, betonte der Fachdienstleiter.

Der Ausschuss folgte Bruns’ Empfehlung, keinen pauschalen Beschluss zur Reduzierung zu fassen und alles beim Ist-Zustand zu belassen.