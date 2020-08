Bundeswehr In Delmenhorst: Soldaten legen Diensteid in Kaserne ab

Delmenhorst Das Logistikbataillon 161 hat am Donnerstagnachmittag zwei Appelle auf der Millionenwiese der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne in Delmenhorst ausgerichtet. Unter der Führung des Kommandeurs und Standortältesten Oberstleutnant Torsten Andreas Ickert legten 25 Soldaten auf Zeit und Freiwillig- Wehrdienstleistende ihr Gelöbnis und ihren Diensteid feierlich ab. Die Rekruten werden nach dem Abschluss ihrer Grundausbildung in den Dienststellen der Streitkräftebasis und an Bord von Marineschiffen eingesetzt werden. Zu Gast bei dem Gelöbnis waren ebenfalls Ministerpräsident Stephan Weil, der Oberbürgermeister Axel Jahnz und der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis.

Weiterer Bestandteil auf der Millionenwiese war der Einsatzrückkehrerappell von fast 200 Soldaten, die im vergangenen Jahr im Auslandseinsatz für die Bundeswehr waren. Davon waren 87 von November bis März in einem Nato-Einsatz in Afghanistan, weitere 75 Soldaten wurden im März ebenfalls dort eingesetzt. Daneben gab es 17 Einzelabstellungen für Einsätze im Kosovo, im Nordirak, in Mali und in Afghanistan.

Das Logistikbataillon 161 ist für die logistischen Leistungen der Bundeswehr zuständig. 1200 Soldaten aus allen Teilstreitkräften und Fachrichtungen arbeiten in der Materialbewirtschaftung, im Materialerhalt, Umschlag sowie Transport. Dabei unterstützt das Bataillon in den Einsätzen die Folgeversorgung.