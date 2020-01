Delmenhorst Mit den besten Wünschen und einem Stadtschild sind die Soldaten des Logistikbataillons 161 vor ihrem Afghanistan-Einsatz verabschiedet worden. Rund 90 Soldatinnen und Soldaten werden sich ab März am Nato-Einsatz in Mazar-e Sharif beteiligen. Das Logistikbataillon 161, welches in der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne in Delmenhorst stationiert ist, bietet logistische Unterstützung im Auftrag von Nato, Vereinten Nationen und EU.

„Sie leisten einen Beitrag, unsere Welt stabiler und sicherer zu machen“, sagte Oberst Gunter Bischoff in Richtung der Truppen, die unter Führung von Major Thomas Hanke in den Afghanistan-Einsatz verabschiedet wurden. Seinen Dank drückte Oberbürgermeister Axel Jahnz den Soldaten aus. „Ich habe großen Respekt vor dem, was Sie für unser Land leisten. Deshalb gebe ich Ihnen die Verbundenheit der Stadt Delmenhorst mit auf den Weg“, sagte Jahnz. Er überreichte ein Stadtschild, das in der Einsatzbasis in Afghanistan aufgestellt werden soll.

Aufgrund der instabilen Sicherheitslage ist der Einsatz des Logistikbataillons 161 nicht wie sonst auf vier Monate begrenzt. „Wir müssen uns der Lageentwicklung angepasst verhalten“, so Bischoff. Zu den Einsatzbereichen gehören auch die Vorbereitungen für das ABC-Abwehrkommando, das sich mit atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen befasst.

Im Anschluss informierte Torsten Ickert, Kommandeur und Standortältester, bei der sicherheitspolitischen Jahresveranstaltung über aktuelle Themen und die Auswirkungen auf die am Standort Delmenhorst stationierten Truppenteile und Dienststellen. Dabei waren auch viele Angehörige der Soldaten, die in den nächsten Wochen in Marsch gesetzt werden. „Aktuell sind 94 Soldaten im Irak, Mali, Jordanien und Afghanistan eingesetzt, wo wir die logistische Unterstützung für das deutsche Kontingent sicherstellen“, sagte Ickert.

Nachdem die aktuell in Afghanistan stationierten Soldaten Weihnachten und Silvester im Einsatz verbracht haben, würden sie sehnsüchtig von ihren Familien zurückerwartet. Deshalb sei es gut, dass die neuen Kräfte nun für die Ablösung abmarschbereit sind. „Wir hoffen, dass jeder einzelne von Ihnen gesund an Leib und Seele und reich an Erfahrungen zurückkehrt“, erklärte Kommandeur Ickert.