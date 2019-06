Delmenhorst 24 Stunden laufen ohne Unterbrechung: Beim traditionellen 24-Stunden-Burginsellauf haben die Teilnehmer wieder beeindruckende Leistungen gezeigt. Egal ob als Einzelläufer oder in der Mannschaft – die Resultate konnten sich sehen lassen.

Bei herrlichem Sonnenschein gingen die unzähligen Läuferinnen und Läufer am Samstagmittag pünktlich um 12 Uhr auf die Strecke. Ihr Ziel lag zu diesem Zeitpunkt ganze 24 Stunden entfernt. Die Mannschaften hatten deshalb vorgesorgt: Zahlreiche Zelte waren auf dem Parkplatz an der Graft aufgebaut worden, ausgestattet mit Feldbetten, Schlafsäcken und kleine Erholungsbereichen. Eine Runde durfte gelaufen werden, dann musste der Staffelstab an einen Teamkollegen weitergegeben werden.

Und egal ob am frühen Abend, um Mitternacht, beim Aufgehen der Sonne oder bei den am Sonntagvormittag immer heißer werdenden Temperaturen: Die Teilnehmer hielten durch und erhöhten während der letzten Runden noch einmal das Tempo.

Insgesamt 55 Mannschaften gingen beim Laufen und Walken an den Start. Die Teams kamen dabei unter anderem aus Uelzen, Wildeshausen, Oldenburg, Bremen, Niederelsungen (Hessen) und Delmenhorst und lieferten sich spannende Duelle auf der Strecke, bei denen der Spaß im Vordergrund stand. So unterstützten die Läufer, die gerade regenerierten, ihre Teamkollegen auf der Strecke lautstark vom Rand.

Am besten klappte dies beim Männerteam „TSV Neuenwalde and Friends 1“. In den 24 Stunden legte die Mannschaft ganze 402 Kilometer zurück und sicherte sich damit den ersten Platz. Den zweiten Rang holte sich das Mixed-Team „Nur der LC 93 rennt schneller als deine Mudda“ (313 Runden/377 Kilometer).

Ebenfalls beeindruckend war die Leistung der Einzelläufer. 165 waren auf der Strecke unterwegs – 201 Runden und damit eine Strecke von 243 Kilometern legte Patrick Hösl (LG Ultralauf) zurück. Für alle Läufer, die sich die gesamten 24 Stunden alleine über die 1,2 Kilometer lange Strecke in der Delmenhorster Graft quälten, hatten die Organisatoren wieder Getränke und Snacks zur Verfügung gestellt, die – gerade bei den heißen Temperaturen – gerne angenommen wurden.

Nach der Veranstaltung ist übrigens vor der Veranstaltung: Bereits nach diesem Wochenende richten sich die Augen auf den Lauf im Jahr 2020. Dann werden die Läuferinnen und Läufer am 20. und 21. Juni ihre Runden durch die Graft ziehen. Anmeldungen hierzu sind schon jetzt möglich.

Mehr Bilder sehen Sie unter: www.nwzonline.de/delmenhorst/fotos