Delmenhorst Mit einem interessanten Impulsvortrag und einem Teilnehmerrekord hat das letzte Delmenhorster Business Breakfast des Jahres im Autohaus Cloppenburg stattgefunden.

Rund 75 Unternehmerinnen und Unternehmer hatten sich bereits im Vorfeld angemeldet. So viele Teilnehmer interessierten sich noch nie für das Netzwerktreffen am frühen Morgen. Nicht zuletzt dürfte dies auch an dem interessanten Thema gelegen haben, über das Monika Kretschmer von der Demografie Agentur aus Oldenburg referierte: „Wie können Unternehmen die Chancen der Digitalisierung gewinnbringend für sich nutzen?“

Hintergrund ist das Förderprogramm „unternehmensWert:Mensch plus“ aus dem Hause der Initiative Neue Qualität für Arbeit (Inqa).

Hierarchien abbauen

Kretschmer startete mit einer kleinen Warm-up-Übung, welche die Zuhörer direkt ins Staunen versetzte: „Stellen Sie sich fest auf Ihr linkes Bein. Kreisen Sie nun mit Ihrem rechten Fuß in der Luft im Uhrzeigersinn. Und nun malen Sie mit ihrer rechten Hand eine 6 in die Luft.“ Alle scheiterten. Kretschmer erklärte es so: „Es gibt Dinge, die kann unser Gehirn einfach nicht zusammenbringen.“ Ihr 20-minütiger Vortrag richtete sich an die Führungsetagen der Delmenhorster Unternehmen. Sie empfiehlt, Hierarchien abzubauen und auf gegenseitige Vernetzung der einzelnen Mitarbeiter und Abteilungen zu setzen.

Im Zuge der Digitalisierung benötigen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nachhaltige Strategien und neue Konzepte. Hier setzt der Programmzweig „unternehmensWert:Mensch plus“ an, indem er betriebliche Lern- und Experimentierräume fördern soll. Im Rahmen einer Prozessberatung sollen die Unternehmen fit für die Digitalisierung gemacht werden. In einem beteiligungsorientierten Lernprozess würden Lösungen für die digitale Transformation entwickelt und innovative Arbeitskonzepte erprobt. Eingebunden werden dabei die Geschäftsführungen und die Beschäftigten aller Abteilungen.

Wie genau ein Lern- und Experimentierraum aussieht, könne je nach Unternehmen, Größe und Branche unterschiedlich sein. Jedoch folgten alle Lern- und Experimentierräume der gleichen Methode und setzten eine bestimmte Haltung im Betrieb voraus. „Wer neue Lösungen sucht, braucht Offenheit, Kreativität und die Bereitschaft, Fehler zu machen“, erklärte Referentin Kretschmer. In dem gemeinsamen Transformationsprozess könnten schließlich das Vertrauen gestärkt und die Erfahrung aller genutzt werden.

Hohe Förderquote

Das Thema stieß bei den Delmenhorster Unternehmerinnen und Unternehmern auf offene Ohren. Das dürfte sich auch dadurch erklären, dass die Förderquote bei 80 Prozent liegt und Monika Kretschmer gleich ein Interview in ihren Vortrag eingliederte. Sabrina Ertner, kaufmännische Leiterin des Wein- und Feinkostgeschäfts GES Sorrentino, hat das Beratungsangebot bereits in Anspruch genommen und bei der Veranstaltung von den Erfolgen berichtet.

Ganz zum Schluss löste Kretschmer schließlich noch die Gehirnblockade der Zuhörer, die sie am Anfang aufgezeigt hatte: „Stellen Sie sich noch einmal auf Ihr linkes Bein, kreisen Sie den rechten Fuß im Uhrzeigersinn und malen Sie die 6 mal von innen nach außen. Merken Sie was? Es geht plötzlich. Manchmal muss man einfach nur einen anderen Weg nehmen, um ans Ziel zu kommen.“ Mit diesem Hinweis entließ sie die Teilnehmenden.

Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Zeit nach dem Vortrag für den Austausch untereinander in lockerer Atmosphäre. Ein gelungener Abschluss für die Business-Breakfast-Reihe 2018.