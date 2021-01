Busse werden ab heute umgeleitet

Delmenhorst Aufgrund einer Vollsperrung des Wiekhorner Heuwegs in Delmenhorst werden die Bus-Linien 206 und 218 ab dem heutigen Montag, 11. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 29. Januar, umgeleitet. Dies schreibt die Delbus in einer Pressemitteilung. Bedingt durch die Vollsperrung entfallen die Haltestellen „Berufsschule/Feuerbachstraße“ bis „Schumannstraße“ der Linie 206 sowie der Linie 218 in beide Richtungen, heißt es weiter.