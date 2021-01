Delmenhorster kontrolliert: Griechischer Führerschein erweist sich als falsch

Delmenhorst /Cappeln Mit einem gefälschten Führerschein ist ein Delmenhorster am Montag auf der A 1 in Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte den 32-Jährigen gegen 0 Uhr auf der A 1 in der Gemeinde Cappeln. Dabei wies sich der Delmenhorster mit einem falschen griechischen Führerschein aus. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Gänzlich ohne Führerschein und noch dazu mit einem unversicherten Auto ist am Sonntag ein 20-Jähriger auf der A 28 in Richtung Bremen gefahren. Laut Polizei kontrollierten Beamte den Mann aus Moers gegen 23.45 Uhr auf der Autobahn bei Delmenhorst. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.