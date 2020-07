Cda Delmenhorst: Arbeitnehmerschaft zeigt Wege aus Corona-Krise auf

Delmenhorst Wege aus der Corona-Krise hat die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) Delmenhorst bezüglich der Investitionen in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft, Umwelt und Bildung in einer Pressemitteilung aufgezeigt.

Deren Kreisvorsitzender Dr. Michael Adam betonte darin: „Die massiven Folgen der Corona-Krise für Betriebe, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sozialversicherungen, öffentliche Haushalte, Staaten innerhalb und außerhalb der EU mit gravierenden Rückwirkungen auf Deutschland sind in ihrer Gesamtwirkung noch nicht abschätzbar.“ Die CDA Delmenhorst danke deshalb besonders den Menschen, die mit aller Kraft ihren Beitrag zur Überwindung der Corona-Krise leisteten.

Bei der Auswahl der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen sei für die CDA vor allem Generationengerechtigkeit wichtig. „Vorbild kann der Lastenausgleich sein, den Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg als Vermögensabgabe für jeden beschlossen hat“, so Adam.

Zudem sollten laut CDA statt starrer globaler Haushaltskürzungen gezielte investive Schwerpunkte gesetzt werden, zum Beispiel bei den Krankenhäusern, der hausärztlichen Versorgung, dem Einsatz der Pflegeassistenz sowie der Wohnbauförderung.

Zudem müsse auch an Umwelt und Klimaschutz gedacht werden, so Adam. So müsse Niedersachsen seinen Beitrag leisten, um zentraler Standort für die deutsche Wasserstoffwirtschaft zu werden.

Bei den Investitionen in die Bildung sei laut CDA besonders die berufliche Bildung zu berücksichtigen, die seit langem ins Hintertreffen geraten sei. Dabei solle eine ausreichende Unterrichtsversorgung sichergestellt und ein Niedersächsisches Institut für Berufliche Bildung geschaffen werden.

Letztlich müsse auch der Öffentliche Dienst gestärkt und nicht mehr durch Stellensperren behindert werden, betont Adam. Die niedersächsischen Kommunen bräuchten schnell auszuzahlende Pro-Kopf-Zuweisungen, die ihre Defizite und Einnahmeausfälle berücksichtigten und unabhängig vom Schuldenstand ausbezahlt würden.