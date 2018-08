City-Center ohne Leitungswasser

Delmenhorst Aufgrund eines Wasserrohrbruchs einer Wasserhauptrohrleitung in der Schanzenstraße müssen die Stadtwerke Delmenhorst an diesem Donnerstag Teile der Leitung außer Betrieb nehmen. Die Außerbetriebnahme betrifft auch Streckenabschnitte in der Mühlenstraße.

Die Reparaturmaßnahmen werden sich vermutlich bis in die Nachtstunden erstrecken. Betroffen von der Außerbetriebnahme sind ca. 100 Wohneinheiten, sowie die Einrichtungen der Stadt Delmenhorst im City-Center, die kein Wasser mehr haben.

Die Stadtwerke haben an der Kreuzung Mühlenstraße/ Lange Straße ein Standrohr zur Trinkwasserentnahme aufgestellt, so dass sich betroffene Bewohner mit Trinkwasser versorgen können.

Betroffene Bewohner können sich unter Telefon 0180/1276 1276 mit den Stadtwerken Delmenhorst in Verbindung setzen.