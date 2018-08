Delmenhorst Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „City Impulse“ lädt die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) am kommenden Donnerstag, 16. August, ab 18.30 Uhr in den Ladenleerstand Lange Straße 85/86 (ehemals Herrenausstatter Reinhold) ein.

Die Veranstaltungsreihe nimmt sich mit Impulsvorträgen und Diskussionsrunden viermal pro Jahr innenstadtrelevante Themen vor. Das Thema aus dem Juni „Image der Stadt/die Marke Delmenhorst“ soll an diesem Tag abermals aufgegriffen werden. Dafür hat sich die dwfg ein erweitertes Format überlegt: die „City Impulse – im Dialog“.

Neben den Erkenntnissen aus der CIMA-Studie zur Marke Delmenhorst ist für die Innenstadtakteure besonders interessant, wie man das Image der Stadt drehen kann. Die Frage lautet: Was denkt die nächste Generation über die Innenstadt und warum ist sie für diese Gruppe nicht mehr so interessant?

Dazu hat die dwfg Kontakt zum Kinder- und Jugendparlament der Stadt aufgenommen. In lockerer Atmosphäre soll am Donnerstag mit den Jugendlichen eine anregende Diskussion über die Delmenhorster City geführt werden, unter anderem zu den Fragen „Was gefällt euch und was fehlt euch in der Innenstadt?“ sowie „Was wünscht ihr euch für die Zukunft?“.

Eingeladen sind alle Innenstadtakteure aus den Bereichen Handel, Dienstleistung und Gastronomie sowie die Immobilienwirtschaft, Eigentümer und Interessierte. Zur besseren Vorbereitung wird um Anmeldung unter der E-Mail Adresse citymanagement@dwfg.de gebeten.