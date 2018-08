Delmenhorst /Cloppenburg Petra Gerlach, Verwaltungsdirektorin bei der Stadt Delmenhorst, wird nicht nach Harburg, sondern nach Cloppenburg wechseln. Die 46-jährige Spitzenbeamtin im Delmenhorster Rathaus soll in der 34 000-Einwohner-Kreisstadt im Oldenburger Münsterland das neue Amt einer Stadträtin mit achtjähriger Amtszeit bekleiden. Die endgültige Entscheidung fällt am 10. September im Cloppenburger Rat.

Petra Gerlach gilt in Delmenhorst mittlerweile als „durchbefördert“. Die ehemalige Fachbereichsleiterin für Gesundheit, Gefahrenabwehr und Verbraucherschutz bekam vor gut einem Jahr die neue Aufgabe als Fachbereichsleiterin für Interne Verwaltungsdienst und wurde zudem für die Kämmerei zuständig. Sie ist keine Wahlbeamtin, obwohl die Stadt Delmenhorst weitere Zeitbeamtenstellen schaffen könnte. Für eine CDU-Frau wäre eine Wahl im sozialdemokratisch geprägten Delmenhorst indes schwierig. Gerlach ist direkt dem Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) unterstellt; in der Verwaltungshierarchie kommt das einer Dezernentenstelle gleich.

Wie berichtet, hatte sich Gerlach ursprünglich für den Posten der Bezirksamtschefin in Hamburg-Harburg beworben. Diese Bewerbung führte zu einem Riesenkrach zwischen SPD und CDU, den beiden Koalitionspartnern in Harburg. Nach der Ablehnung der SPD-Kandidatin Sophie Fredenhagen als Nachfolgerin des verstorbenen SPD-Bezirksamtsleiters Thomas Völsch durch die CDU und deren Gegenvorschlag einer Wahl der Verwaltungsfachfrau Petra Gerlach an der Süderelbe hatten sich die Parlamentarier zuerst einmal in die Sommerpause verabschiedet. Jetzt wurde Fredenhagen erneut von den Christdemokraten abgelehnt. Der SPD platzte der Kragen, sie will künftig mit wechselnden Mehrheiten weiterregieren.

„Ich habe in Harburg mitgeteilt: mein einziges Ziel ist jetzt Cloppenburg“, so Gerlach. Cloppenburg sei „überschaubar – das gibt mir was“.