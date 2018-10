Delmenhorst „Gestatten: Jäger. Nordlicht. Fette Frau.“ Mit diesen Worten stellt sich Nicole Jäger auf ihrer Homepage vor. Die 38-jährige Hamburgerin hat etwas zu erzählen – von ihrem Lebensweg als schwerst Übergewichtige, die einst 340 Kilogramm auf die Waage brachte, hin zu einer Buchautorin, Komikerin und Kabarettistin, die anderen Übergewichtigen Mut macht. Mut, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Heute hat Nicole Jäger ihr Gewicht halbiert.

Am Donnerstag, 18. Oktober, ist Nicole Jäger zu Gast in der Delmenhorster Divarena an der Gustav-Stresemann-Straße 1 und präsentiert ihr neues Bühnenprogramm „Nicht direkt perfekt“. In ihrem zweiten Stand-Up-Programm widmet sich Nicole Jäger den absurden Facetten der Weiblichkeit und bringt Frauen und Männer gleichermaßen zum Lachen. Dabei ist sie nicht nur lustig, sondern rührt ihr Publikum manchmal auch zu Tränen. Denn „Komik ist Tragik in Spiegelschrift“.

In „Nicht direkt perfekt“ skizziert Nicole Jäger gnadenlos all die Katastrophen, mit denen Frauen im täglichen Leben konfrontiert sind: Beziehungen, Bauch einziehen beim Sex, Sieben-Achtel-Hosen, Body-Shaming, Besuche beim Frauenarzt, Diät-Shakes, das eigene Spiegelbild – und das permanente Gefühl, nicht perfekt zu sein. Denn, „wenn Du als Frau morgens aufstehst, vor dem Spiegel stehst und denkst ,ich bin der Geilste hier‘, dann bist Du unter Garantie ein Mann.“

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets sind erhältlich in der Divarena, bei allen Vorverkaufsstellen von Nordwest Ticket und online unter