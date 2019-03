Delmenhorst Mit „Freude und Stolz“ blickt Michael Eilers, Filialleiter der Commerzbank Delmenhorst und Leiter des Privatkundengeschäfts, auf die Jahresbilanz für 2018. Die Zahl der Privatkunden sei in Delmenhorst netto um 200 auf insgesamt 11 400 Kunden gestiegen. Damit sei der Zuwachs im Vorjahr genauso hoch wie im Jahr 2017 gewesen.

Auch im Bereich des verwalteten Kapitals gab es einen Anstieg: Das Gesamtvolumen ist auf 172,5 Millionen Euro gestiegen, das bedeutet ein Wachstum von 14,4 Prozent. Das Gesamtvolumen teilt sich auf in Kredite und angelegtes Geld der Kunden.

Das Volumen der Ratenkredite sei 2018 um 19,9 Prozent auf insgesamt 4,7 Millionen Euro gewachsen. Die Kunden beantragten diese für ganz unterschiedliche Dinge, „so individuell wie das Leben“, erklärte der Filialleiter. Manch einer finanziere damit seinen Urlaub, mancher auch eine neue Küche oder die Kinderzimmerausstattung. Bei der Immobilienfinanzierung stieg das Kreditvolumen um 15 Prozent auf 70,8 Millionen Euro.

Kunden profitierten im Kreditbereich von den niedrigen Zinsen. Es gebe jedoch eine „andere Seite der Medaille“: „Bei der Geldanlage verschenken viele Menschen weiter Geld.“ Aufgrund der Inflation im Zusammenspiel mit niedrigen Zinsen bedeute dies im Laufe der Zeit einen Wertverlust bei den Ersparnissen. Für die nächsten Jahre rechne Eilers beim Zinssatz mit keinen spürbaren Veränderungen. Die Delmenhorster Kunden hätten 2018 Einlagen in Höhe von insgesamt 56,7 Millionen Euro (Anstieg um 20,6 Prozent) gehabt.

Im Wertpapiergeschäft gab es einen Zuwachs um 4,9 Prozent auf 38 Millionen Euro. Dabei geben Anleger „ihre Geldanlage zunehmen in professionelle Hände“. 61,1 Prozent der Delmenhorster Kunden überlassen die Verwaltung den Mitarbeitern.

Bankgeschäfte werden zunehmend digital getätigt. Deutschlandweit werde jedes vierte Konto online eröffnet. Online-Banking werde von 40 Prozent der Delmenhorster Kunden genutzt. Dies ziehe sich durch alle Altersklassen. Was jedoch zunehmend im Internet erledigt werde, sei der Zahlungsverkehr. So werde nur noch jede zehnte Überweisung in Papierform erledigt. 90 Prozent der Überweisungen liefen mittlerweile elektronisch .