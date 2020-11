Commerzbank: Nachhaltige Geldanlagen sind hoch im Kurs

Delmenhorst Einer von der Commerzbank in Auftrag gegebenen Studie zufolge haben nur 27 Prozent der Befragten bisher energieeffizientes Bauen oder Modernisieren ihrer vier Wände umgesetzt. Dabei sind modernes Heizen und eine gute Wärmedämmung Spitzenreiter bei der Energieeinsparung: Laut Berechnungen des Umweltbundesamtes könnten so pro Jahr und Person 770 Kilogramm CO2 eingespart werden – mehr als durch eine Vermeidung von Flugreisen.

Hebel zum Klimaschutz

„Weil genau darin ein großer Hebel zum Klimaschutz liegt, fördern wir Umweltbewusstsein beim Immobilienerwerb“, sagt Björn Heinrich, Marktbereichsleiter bei der Commerzbank Delmenhorst. Deren grüne Baufinanzierung räume nämlich einen Zinsrabatt für Energieeffizienz ein.

Ausgewertet wurden für die Studie die Bewertungen von 2700 Personen, darunter 260 aus Niedersachsen. Sie weist nach, dass die Menschen auch bei der Wahl einer Geldanlage Wert auf Nachhaltigkeit legen. Etwa die Hälfte erwartet von Unternehmen faire Produktionsprozesse und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen. „Jeder Achte gibt an, heute bereits in nachhaltige beziehungsweise ethisch einwandfreie Geldanlagen zu investieren, allerdings planen weitere 20 Prozent, solche Anlagen künftig bei ihren Finanzentscheidungen zu berücksichtigen“, so Heinrich. Aber es gebe noch einen hohen Beratungsbedarf, um nachhaltige Geldanlagen zu finden.

Kein Widerspruch

„Gutes Gewissen und gute Rendite sind kein Widerspruch“, sagt Heinrich. Die nachhaltige Vermögensverwaltung seiner Bank erziele regelmäßig gute Ergebnisse. „Das gilt auch für nachhaltige Fonds, bei denen der Einstieg bereits mit kleinen Beträgen möglich ist“, erklärt der Marktbereichsleiter. Zugleich erhöhe ein steigendes Anlagevolumen auch den Druck auf Unternehmen und Staaten, nachhaltig zu handeln. Die Corona-Krise habe das Bewusstsein für notwendige Veränderungen noch geschärft.