Corona-Krise: Geschäfte leiden unter Pandemie

Delmenhorst Seit Montag gelten in Delmenhorst neue, drastische Corona-Regeln. Anders als im Frühjahr dürfen die Geschäfte aber weiter geöffnet bleiben, auf den Einkaufsbummel durch die Innenstadt muss nicht verzichtet werden. Aber: Die Schließung der Gastronomie führt zu einer geringeren Kundenfrequenz, die Situation für den Einzelhandel verschärft sich.

Schon nach dem Ausweiten der Maskenpflicht auf die Innenstadt im Oktober kamen weniger Kunden. „Danach war der Einschnitt in dieser Woche nicht so schlimm, wie befürchtet“, sagt Christian Wüstner, Sprecher der Innenstadtkaufleute. Doch es gebe in einigen Bereichen drastische Umsatzeinbrüche. „Feine Abendbekleidung wird kaum noch gekauft, weil es keine Anlässe mehr gibt. Anzüge oder Schuhe für den Arbeitsplatz sind nicht mehr gefragt, weil viele im Home-Office sind.“

Einbußen zu verzeichnen

„Der Umsatzeinbruch liegt bei manchen Kollegen bei bis zu 50 Prozent“, so Wüstner. Auch sein Geschäft Game­ground hat Einbußen zu verzeichnen. Sammelkarten-Turniere gibt es seit Mitte März nicht mehr. Auch die Zahl der Schüler, die sich nach Schulschluss im Geschäft treffen, sank. „In 15 Jahren sind aus vielen Kunden Freunde geworden. Die halten mir auch jetzt die Treue, das ist sehr wichtig.“

Bei den Modegeschäften Jeans Strudthoff und Bonita läuft indes der Räumungsverkauf. Es locken hohe Rabatte. „Schweren Herzens hat sich die Unternehmerfamilie bereits 2019 dazu entschieden, dass für Jeans Strudthoff 2020 das letzte Jahr sein wird“, teilte das Unternehmen Ende September mit. Über zehn Jahre gab es das Geschäft an der Langen Straße. Auch wenn offenbar nicht die Corona-Krise hinter dem Entschluss steht, eine Filiale aufzugeben, hat die Pandemie Auswirkungen: Ideen für neue Geschäfte in Delmenhorst und Bremen werden nicht bald umgesetzt.

Auch die Unternehmensführung von „Bonita“ nennt die Pandemie nicht offiziell als Schließungsgrund. Sie sei „eine unvermeidliche Maßnahme im Rahmen des Sanierungsverfahrens“. Andere Lösungsversuche führten nicht zum Ziel, also müssten nun unprofitable Filialen geschlossen werden, heißt es weiter.

Neues Angebot

Für die Wirtschaftsförderung (DWFG) halten sich Schließungen und Neueröffnungen derzeit die Waage: „Zu Beginn des Jahres hat Pia Sattler mit dem ,freiraum unverpackt’ ein neues Angebot geschaffen“, gibt sie zu bedenken. Schließungen seien nicht zwangsläufig eine Folge des Virus, es gebe häufig vielfältige Beweggründe.• Das Landesgesundheitsamt hat am Freitag zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus für die Stadt Delmenhorst vermeldet: Eine ältere Frau starb Donnerstag im Josef-Hospital, eine weitere Frau, Ende 80, verstarb Montag außerhalb der Stadt im Krankenhaus. 39 Neuinfektionen wurden registriert, der Inzidenzwert beträgt 229,5.