Corona-Krise In Delmenhorst: So arbeiten Lehrer aus dem Homeoffice

Delmenhorst Um die negativen Auswirkungen der landesweiten Schulschließungen durch die Corona-Krise proaktiv umzukehren, gehen viele Lehrerinnen und Lehrer in Delmenhorst digitale Wege.

So befindet sich das Kollegium der BBS I im Homeoffice – ausgestattet mit neuen Tablets, welche die Schule erst kürzlich angeschafft hatte, um den Unterricht zu digitalisieren. „Eine Dienstbesprechung wurde per Videokonferenz erfolgreich durchgeführt“, berichtet Schulsprecher Christoph Baumann. Alle Lehrer versammelten sich vor ihren Tablets und sahen sich per Webcam in dem ersten digitalen Meeting der fast 120-jährigen Schulgeschichte. „Es war ein Austausch der besonderen Art, alles hat hervorragend funktioniert“, sagt Baumann.

Der Ausnahmezustand berge die Chance, die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben. Jetzt sei die Zeit, diese Möglichkeiten auszuprobieren und Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln. „Viele nützliche Anwendungen erleichtern das Arbeiten und den Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern“, sagt der stellvertretende Schulleiter Hendrik Nordmann.

An der BBS II wurde im Zuge der Schulschließungen kurzfristig eine Kommunikationssoftware eingerichtet. „Damit können wir mit den Schülern im Livestream viele Fragen klären, aber auch unter Kollegen die Arbeit in unseren Teams besprechen“, erklärt Schulsprecher Markus Weise. Dies erleichtere die Vorbereitung. „Digitaler Unterricht, digitale Unterrichtsmaterialien, digitale Teamsitzung, die Erstellung eines digitalen schulischen Curriculums – alles sind neue Herausforderungen für uns, die es aktuell zu meistern gilt. Dabei steht der Informationsaustausch mit Schülern und Kollegen an oberster Stelle“, sagt Lehrer David Schröder. Seine Kollegin Lena Friedrich fügt hinzu: „Der Austausch mit den Schülern und Kollegen funktioniert gut.“ Anfängliche Hemmungen seitens der Schüler, bei der Lehrkraft „anzurufen“, seien schnell beigelegt worden.

Auch an der Realschule Delmenhorst wird digital gearbeitet. „Ich stehe mit meinen Schülerinnen und Schülern auf unterschiedlichste Art und Weise in Kontakt. Wir nutzen iServ, E-Mails und versuchen uns auch an Videokonferenzen“, sagt Lehrerin Barbara Krüger. Das Problem bestehe darin, dass nicht alle Kinder gleiche Voraussetzungen hätten: „In manchen Familien existiert kein Computer, was in der jetzigen Situation wünschenswert wäre.“ Deshalb wünscht sich Krüger die Ausstattung aller Kinder an den weiterführenden Schulen mit einem Tablet und Software.