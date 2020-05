Corona-Krise: Ohne SB-Boxen fehlen Kunden

Delmenhorst „Es ärgert mich maßlos, dass Niedersachsen das einzige Bundesland ist, in dem die Waschboxen und Staubsauger nicht benutzt werden dürfen“, findet Tanja Fröhlich klare Worte für ihre Situation. Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Oliver die Tankstelle an der Stedinger Straße 95. Dazu gehören auch eine Waschanlage, eine Werkstatt – und eben SB-Waschboxen, in denen die Kunden ihre Autos selbst waschen können. Nur nicht während der Corona-Krise in Niedersachsen, die Boxen müssen seit Anfang April geschlossen bleiben.

Besonders heikel an der Situation: Die Boxen machen den Großteil der Einnahmen aus. „Wir leben vom Shop und der Wäsche, habe ich keine Kunden in den Waschboxen, läuft auch der Shop nicht gut“, erklärt Fröhlich. „Es ist für mich unbegreiflich, warum die Zapfsäulen angefasst werden dürfen, aber meine Kunden nicht ihr Auto mit Wasser und Seife waschen dürfen“, fügt sie hinzu. Zumal die Boxen vier Meter breit und durch etwa drei Meter hohe Wände voneinander getrennt seien.

Daher setzt sie sich seit Wochen für die Wiedereröffnung ein, hat sich mehrfach an die Landesregierung gewendet: bisher ohne Erfolg. Dabei sei sie auch dazu bereit, zum Beispiel nur jede Box und jeden zweiten Staubsauger zu öffnen, um für noch mehr Abstand zu sorgen. Die derzeit fast schon gängigen Hygienemaßnahmen wie Markierungen für Abstand, Hinweisschilder, Desinfektionsmittel und Spuckschutz an der Kasse, sind auch umgesetzt, auch Handschuhe für die Kunden, stehen an der Kasse bereit.

Was bei ihr für zusätzlichen Ärger sorgt, ist, dass bei einigen ihrer Kollegen noch immer Waschboxen geöffnet sind und Wassereimer auf dem Hof stehen – denn auch dies ist nicht erlaubt. „Wenn wir schon so ein Verbot haben, sollen sich auch alle daran halten“, sagt Fröhlich.

Dabei lief es gerade sehr gut. Vor fünf Jahren haben Tanja und Oliver Fröhlich die Tankstelle übernommen, nach und nach einiges erneuert, zuletzt im Februar die Staubsauger. „Die haben wir eine Woche benutzt“, bedauert Tanja Fröhlich. „Da denkt man nach fünf Jahren, ,ich hab es geschafft‘, und dann kommt die Krise wie ein Genickschlag.“