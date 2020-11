Corona-Krise: Warme Decken für kalte Zeiten

Delmenhorst Die Schulen in Delmenhorst sind im Corona-Szenario B. Im Kampf gegen die Aerosole sollen nach 20 Minuten Unterricht für fünf Minuten die Klassenräume gelüftet werden. Schon jetzt sorgt das für frostige Stimmung, und dabei steht der richtige Winter noch vor der Tür. Die Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung will dieses Problem mit einer Spendenaktion angehen und jedem Grundschulkind eine eigene Kuscheldecke schenken. Das Motto lautet „Herzenswärme gegen eisige Klassenräume“.

Die Idee für die Aktion stammt von den beiden Sozialarbeitern Clara Finke und Tobias Kanzok. Sie kümmern sich in der Grundschule am Grünen Kamp um die kleinen und großen Sorgen der Kinder. „Wir wollen die Kinderherzen erwärmen. Normalerweise machen wir das etwa mit Bastelangeboten am Nachmittag“, berichtet Kanzok. Corona habe die Sozialarbeit komplett verändert, alle Gruppenaktivitäten müssen pausieren.

Eine neue Herausforderung ergibt sich erst jetzt in den kalten Monaten. „Viele Familien kaufen zusätzliche Winterjacken und Decken, aber diese finanziellen Möglichkeiten haben nicht alle“, sagt Finke. So entstand die Idee, alle Kinder zumindest mit einer Fleecedecke auszurüsten. „Es geht uns auch um den Solidaritätsgedanken. Die Kinder erleben gerade eine schwierige Zeit. Da ist es wichtig, Wärme zu erzeugen und zu sagen ‚Du bist hier geborgen‘“, erklärt Finke.

Zwölf Grundschulen haben angekündigt, sich an der Aktion zu beteiligen. Ziel ist es, genügend Geld für 2000 bis 2500 Fleecedecken zu sammeln. „Wir sind eine gemeinnützige Stiftung und deshalb auf Spenden angewiesen“, sagt Lydia Illenseer, Bereichsleiterin für die Sozialarbeit an Schulen. Für die Decken seien mindestens 10 000 Euro nötig. Mit mehr Geld wären auch gebastelte Windlichter, die das Gefühl der Geborgenheit verstärken, sowie Bücher und Hörspiel-CDs mit Mutmach-Geschichten möglich.

Spenden-Infos unter www.sozialarbeit-an-schulen.de