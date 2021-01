Delmenhorst Die Corona-Zahlen sind am Wochenende in Delmenhorst unverändert geblieben. Das berichtete die Stadt am Sonntagmorgen. Damit hat es 113 neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen gegeben. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner liegt bei 145,7. Insgesamt hat es bisher 1803 mit dem Covid-19-Virus registrierte infizierte Personen gegeben.