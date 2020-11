Corona-Pandemie in Delmenhorst: Bürgerforum fordert Informationsschrift an alle Haushalte

Delmenhorst Um den Menschen in Delmenhorst die jetzt noch verschärften Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung – vor allem die Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften – näherzubringen, fordert das Bürgerforum eine Informationsschrift an alle Haushalte. Da Menschen mit Migrationshintergrund nicht immer der deutschen Sprache mächtig seien, solle das Schreiben in mindestens sechs Sprachen gehalten sein, schreibt Sprecher Michael Effenberg in einer Mitteilung. Da es in öffentlichen Verkehrsmitteln keine ausreichende Lüftung und sinnvolle Desinfektion gebe, sollten Bürger außerdem dazu aufgerufen werden, diese nur zu nutzen, wenn es keine andere Beförderungsmöglichkeit gebe.