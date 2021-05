Corona-Pandemie: Kontrolle in Delmenhorst: Alkoholisiert, ohne Masken und auf Campingstühlen

Delmenhorst In den vergangenen Wochen ist es vermehrt zu Beschwerden über Treffen größerer Personengruppen auf dem Parkplatz der Graftwiesen in Delmenhorst gekommen. Darauf hat die Polizei am Freitag, 20.50 Uhr, reagiert und kontrolliert. Wie sich zeigte, hatten die Beschwerden ihren Grund: Die Polizei traf knapp 50 Fahrzeuge und etwa 80 Personen an, die sich entgegen der Kontaktvorgaben auf einer Fläche von etwa 60 mal 70 Meter aufhielten, sowohl innerhalb der Fahrzeuge als auch vor den Wagen. Es wurde teilweise Alkohol konsumiert. Einige Personen saßen auf Campingstühlen. Mund-Nasen-Bedeckungen wurden zum großen Teil nicht getragen, Abstände nicht eingehalten.

Die Personen, allesamt zwischen 17 und 27 Jahre alt, kamen zum Großteil aus Delmenhorst sowie dem Umland. Das Treffen wurde durch die Polizei aufgelöst, Ermittlungen eingeleitet.

Zum Zeitpunkt der Kontrolle war Delmenhorst noch Hochinzidenzkommune gewesen. Damit waren private Treffen von Mitgliedern eines Haushalts mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt. Seit Sonntag und dem Ende der Hochinzidenzkommune darf sich in Delmenhorst ein Haushalt mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen.