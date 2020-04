Corona: Parteien wollen Hebesätze senken

Delmenhorst Die Gruppe FDP/UAD und Freie Wähler beantragt, noch im Haushalt 2020 die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer so einzuplanen, dass die Hebesätze spätestens ab dem 1. Juli auf den Stand des Jahres 2017 abgesenkt werden. Dies erklären sie in einer Mitteilung. „Die damit einhergehenden Steuerausfälle werden somit nur das 2. Halbjahr 2020 betreffen, weiterhin natürlich die folgenden Jahre“, heißt es darin weiter.

Die Gruppe FDP/UAD und Freie Wähler strebe eine schnelle finanzielle Entlastung der durch die herrschende Corona-Pandemie verursachte Minderung von Umsätzen und Einkommen sowohl bei den Gewerbetreibenden als auch bei Arbeitnehmern, Landwirten und Mietern an. „Neben den diversen staatlichen Hilfsmaßnahmen muss auch die Stadt Delmenhorst ihren Beitrag leisten, um alles zu tun, was eine schnelle und unbürokratische Hilfe direkt an ihre Bürger richtet“, so die Forderung. Die Jahresabschlüsse 2018 und auch wohl 2019 würden ergeben, dass die Erhöhung der Hebesätze zur Finanzierung der Kommunalisierung des Krankenhauses nicht unbedingt benötigt wurde, sondern nur einen Finanzpuffer für zusätzliche Investitionen aufbaute. „Diese zusätzliche Finanzkraft wird jetzt benötigt, um der lokalen Bevölkerung einen zusätzlichen Schutz gegen wirtschaftliche Benachteiligungen zu geben“, heißt es zur Begründung.