Corona-Prävention: Stadt sieht keinen Anlass für Luftfilter

Delmenhorst Die Delmenhorster Stadtverwaltung sieht aktuell keinen Anlass, in Schulen zur Corona-Prävention den Einbau von Luftfiltern in die Wege zu leiten. Das geht aus einer Sachstandsdarstellung hervor, über die der Verwaltungsausschuss am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten hat. In einem Eilantrag hatte der Stadtelternrat gefordert, allen Schulen bis zum Start des neuen Schuljahrs Luftfilteranlagen zur Verfügung zu stellen, mit denen sich die Viruslast in der Raumluft minimieren lässt. Zuvor hatten sich Eltern der Grundschule Bungerhof-Hasbergen in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) gewandt. Sie warnten vor der hohen Ansteckungsgefahr für Kinder unter zwölf Jahren, die nicht geimpft werden können.

Die Verwaltung will erneut an allen Schulen überprüfen, ob die Unterrichtsräume ausreichend gelüftet werden können. „Sollte dies in Einzelfällen nicht möglich sein, sind erforderliche Maßnahmen zur Beseitigung des Mangels umgehend einzuleiten“, heißt es im Entscheidungsvorschlag. Schon zu Beginn der Pandemie habe man die ausreichende Belüftung überprüft.

Für die Verwaltung sind Luftfilter also allenfalls eine Möglichkeit, um in Einzelfällen Lüftungsprobleme zu beheben. Der Elternrat der Grundschule Bungerhof-Hasbergen sah in den Anlagen vielmehr die Möglichkeit, die Corona-Prävention flächendeckend zu verbessern. Die Eltern verwiesen auch auf neue Fördermöglichkeiten des Bundes. Voraussichtlich ab dem 15. Juni können Kommunen eine 80-prozentige Förderung für den Einbau von Lüftungsanlagen in Grundschulen und vielleicht auch weiterführenden Schulen beim Wirtschaftsministerium beantragen.

Von der Verwaltung heißt es dazu: „Die Gesetzesänderung ist abzuwarten. Danach können gegebenenfalls Förderanträge gestellt werden.“ Offen ist, wie der Stadtrat in der Sitzung am Mittwoch, 16. Juni, mit dem Thema umgeht.