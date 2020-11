Corona-Regeln nicht eingehalten: Polizei löst Feier in Delmenhorst auf

Delmenhorst Eine Feier hat die Polizei am Freitag an der Elbingstraße in Delmenhorst aufgelöst. Anwohner hatten gegen 2.05 Uhr wegen einer Ruhestörung die Polizei gerufen. Die Beamten trafen in einer Wohnung sechs Personen aus verschiedenen Haushalten an, die dort feierten. Dabei hielten sie den Mindestabstand nicht ein und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Zwei Männer machten zudem falsche Angaben zu ihrer Adresse. Gegen die Feiernden wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.