Corona-Zahlen in Delmenhorst: 48 Neuinfektionen – Inzidenzwert steigt auf 236,6

Delmenhorst Mit 48 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus hat die Delmenhorster Stadtverwaltung am Donnerstag den bislang höchsten Tageswert gemeldet. Aktuell gibt es 279 Infizierte, von denen elf Personen in stationärer Behandlung sind. 507 Menschen befinden sich in Quarantäne. Insgesamt hat die Stadtverwaltung 576 Corona-Fälle registriert, 293 Personen sind genesen und vier verstorben. Der Inzidenzwert (neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) stieg im Vergleich zum Vortag wieder stark an und beträgt derzeit 236,6 – ebenfalls ein neuer Höchstwert.