Coronavirus Bedroht Existenz: Wie reagieren Delmenhorster Künstler auf die Krise?

Delmenhorst Wo normalerweise gelacht, gesungen oder getanzt wird, bleibt es in dieser Zeit still. Um die Verbreitung des Coronavirus einzuschränken, hat die Stadt Delmenhorst sämtliche Veranstaltungen untersagt. Die Organisatoren und Künstler trifft das hart. In Häusern wie der Divarena mussten bis Ende April sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden. „Jeder hat Existenzängste, wenn die komplette Arbeit wegfällt“, sagt Lisa-Marie Nistler, Teamleiterin Veranstaltungen und Künstler, in der Divarena.

Als in der vergangenen Woche der Brief der Stadt kam, wurde gerade das Programm für den Abend vorbereitet. „Das kam sehr überraschend. Uns wurde da erst bewusst, was überhaupt los ist“, sagt Nistler. Momentan habe die Divarena keine Einnahmen mehr. „Wir leben von Veranstaltungen“, betont die 24-Jährige. Dennoch seien die Maßnahmen der Stadt „absolut richtig. Man kann sich momentan nur schützen, wenn man zu Hause bleibt.“

Abzusehen sind die Folgen für die Kulturschaffenden bisher nicht. Sicher ist aber: Es geht an die Existenz. „Viele werden es vielleicht einen Monat überbrücken können, irgendwann wird es aber schwer“, vermutet Nistler. In der Divarena betrifft es neben den drei festen Mitarbeitern vor allem die Aushilfen im Service. „Die können aktuell keine Stunden machen und verlieren Geld, auf das sie angewiesen sind“, sagt Nistler.

Für sie und ihre Kollegen geht die Arbeit aktuell trotzdem weiter. Aus dem Homeoffice werden Telefonate geführt, E-Mails beantwortet und Veranstaltungen geplant – sofern sie denn stattfinden können. „Wir sind für die Kunden da, beantworten Fragen und bearbeiten Stornierungen. Zudem stehen wir in Kontakt mit den Agenturen, um neue Termine zu planen“, sagt Nistler. Es werde bereits nach Ausweichterminen gesucht für Veranstaltungen, die im Mai stattfinden sollen. So richtig glaubt niemand daran, dass sich die Lage bis dahin wieder normalisiert hat.

Vorerst bis zum 30. April bleibt der Ticketschalter der Divarena geschlossen. Falls Tickets zurückgegeben werden müssen, kann dies vor Ort getan werden, wenn sich die Lage wieder gebessert hat. Erreichbar ist die Divarena unter Telefon 04221/­850 51 61 oder per E-Mail an info@divarena.de.

Eine Ausnahmesituation ist es auch für den Delmenhorster Komiker, Schauspieler und Regisseur Markus Weise. „Seitdem ich denken kann, habe ich mich mit Theater beschäftigt“, sagt der 36-Jährige. Nun ist er wie alle anderen zu einer Pause gezwungen. Seine Vorstellungen in Bremen wurden abgesagt, eine Premiere in Varel auf nächstes Jahr verschoben. „Das bringt den Zeitplan ganz schön durcheinander.“

Dazu kommen die finanziellen Einbußen. „Ich arbeite als Lehrer und komme damit klar. Mir tun aber andere Kollegen leid, die davon leben müssen“, meint Weise. Überalle in der Szene gebe es Hilferufe von Künstlern. „Einige haben sich schon für alle möglichen Tätigkeiten angeboten, um Geld zu verdienen.“

Es gibt aber auch eine andere Seite der Krise. Während die Kultur brach liegt, entstünden in den Sozialen Netzwerken spannende Sachen. „Künstler geben Konzerte übers Internet, Schauspieler posten kleine Sketches – viele werden jetzt kreativ“, erzählt Weise.