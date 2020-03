Coronavirus: Delmenhorster Diagnostik-Zentrum nimmt Arbeit auf

Delmenhorst Seit Dienstag gibt es auch in der Stadt Delmenhorst die ersten vier Corona-Infizierten. Zwei Ehepaare wurden auf das Virus Sars-CoV-2-Virus positiv getestet, nachdem sie aus dem Skiurlaub aus Italien zurückgekehrt waren. Sie befinden sich aktuell in häuslicher Isolation.

Für Oberbürgermeister Axel Jahnz, der zuvor bereits über rund 20 Verdachtsfälle informiert war, kam die Nachricht über die Infizierten nicht wirklich überraschend. „Es war klar, dass es irgendwann soweit sein wird“, sagte er. „Wir arbeiten seit vier Wochen an dem Thema und sind derzeit gut in der Lage, die Krise zu bewältigen.“

Diagnostikzentrum

Noch in dieser Woche soll ein Diagnostikzentrum seinen Betrieb aufnehmen. Es befindet sich in einem städtischen Gebäude, das Personal kommt von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Auch für das nötige Material, das vom Land derzeit nicht bereitgestellt werden kann, ist eine Lösung gefunden. Das wird vorerst vom Delmenhorster Josef-Hospital zur Verfügung gestellt. „Wir wollen damit Sofortmaßnahmen ergreifen“, erklärte Oberbürgermeister Jahnz. Das Testzentrum wird – je nach aktuellem Bedarf – täglich mehrere Stunden geöffnet sein.

Dr. Helge Schumann, Leiter des Fachdienstes Gesundheit der Stadt Delmenhorst, betonte, dass das „Fallmanagement weiterhin bei den Hausärzten“ liegt. Menschen mit Symptomen sollen sich daher zunächst telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen. Der Arzt klärt dann am Telefon ab, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und leitet die Patienten an das Testzentrum weiter. Hier würden die Personen dann nach vergebenen Terminen getestet – so, dass sie keinen Kontakt mit weiteren Patienten haben. „Geplant ist, dass die Proben täglich in das Labor nach Oldenburg gebracht werden“, erklärte Dr. Schumann.

Das Ergebnis würde in den meisten Fällen noch am gleichen Tag feststehen. „Auch hier informiert der Hausarzt den Patienten. Wenn der Test positiv ausfällt, übernimmt das Gesundheitsamt die Fallführung“, so Dr. Schumann.

Allgemeinverfügung

Für Reiserückkehrer, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in Risikogebieten aufgehalten haben, hat die Stadtverwaltung am Mittwoch außerdem eine Allgemeinverfügung erlassen. Sie dürfen im Zeitraum von 14 Tagen ab ihrer Rückkehr keine Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen sowie stationären Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe betreten. „Bisher haben wir dort eine große Zuverlässigkeit bei den Bürgern festgestellt“, lobte Rudolf Materne, Fachbereichsleiter Jugend, Soziales und Gesundheit.

Veranstaltungsabsagen

Autofrühling, Fußballspiele oder das Entenrennen: In den kommenden Tagen und Wochen stehen in der Stadt zahlreiche Veranstaltungen an. Ein Verbot von Veranstaltungen ab einer gewissen Größenordnung gibt es dabei bislang nicht. „Wir haben heute noch eine sehr überschaubare Lage, die ich so behalten möchte“, kündigte Oberbürgermeister Jahnz bereits an, die Veranstaltungen einer kritische Prüfung zu unterziehen.

In einer offiziellen Mitteilung heißt es, dass je nach Einzelfall Absagen, Verschiebung sowie die Umorganisation oder Durchführung unter Auflagen möglich ist. Kriterien seien unter anderem überregionales, internationales oder der Risikogruppen angehörendes Publikum, Veranstaltungen in geschlossenen, schlecht belüfteten Räumen oder mit besonderer Nähe des Publikums untereinander. „Es geht hier um die Gesundheitsvorsorge“, betonte Jahnz. „Wer das nicht erkennt, der bekommt von der Stadt die Rote Karte." Es gehe dabei um eine Gesamtverantwortung, die man den Veranstaltern in aktuellen Gesprächen vermittelt.

„Wir sind zunächst gut vorbereitet“, sagte der Oberbürgermeister, nur um im gleichen Atemzug zu warnen. „Wir wissen nicht, was in der nächsten Zeit in Delmenhorst passiert. Aber was wir wissen ist, dass es nicht bei vier Fällen bleiben wird.“