Coronavirus: Fünf bestätigte Infektionen in Delmenhorst

Delmenhorst Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Delmenhorst leicht gestiegen. Am Montag waren dem städtischen Fachdienst Gesundheit fünf bestätigte Verdachtsfälle bekannt. Einer der vorherigen vier Patienten befindet sich seit Samstag in stationärer Behandlung im Josef-Hospital. Die Person muss jedoch nicht intensivmedizinisch betreut werden. „Es ist eine vorsorgliche Maßnahme. Dem Patienten geht es relativ gut“, sagte Krankenhaus-Geschäftsführer Florian Friedel.

Die Zahl der Corona-Fälle in Delmenhorst ist auf der städtischen Internetseite unter www.delmenhorst.de/coronavirus hinterlegt. Sie wird montags bis freitags jeweils einmal täglich aktualisiert.

Zur Vorbeugung gegen eine schnelle Verbreitung des Coronavirus schließt die Stadt weitere Einrichtungen für den Publikumsverkehr. In Schulen und Kitas wurde eine Notbetreuung eingerichtet.

Bereits am Samstag wurden zum Schutz von Nutzern und Beschäftigten die Stadtbücherei und das Medienpädagogische Zentrum bis einschließlich 19. April geschlossen. Auch die Außenrückgabe kann nicht mehr genutzt werden. Alle Leihfristen werden automatisch bis 27. April verlängert. Mahngebühren fallen seit dem 14. März nicht mehr an. Die Schließung betrifft auch alle für diesen Zeitraum geplanten Veranstaltungen.

Zum Schutz älterer Menschen, die bei einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus ein erhöhtes Risiko für eine schwere Erkrankung haben, setzt die Stadt Delmenhorst ihre Besuche von Alters- und Hochzeitsjubilaren bis zum 30. April aus. Glückwunschschreiben werden aber weiterhin übersandt.

Bis auf Weiteres ist auch die Stadtkasse geschlossen. In dringenden Fällen sind Einzahlungen bargeldlos möglich. Auskünfte gibt es unter Telefon 04221/99 28 28.

Wie bereits am Freitag angekündigt, sind seit Montag in Niedersachsen alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie alle Kitas geschlossen. Eine Notbetreuung beschränkt sich auf Kinder bis maximal zum achten Schuljahr, deren Eltern in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind. Außerdem kann eventuell eine Betreuung in besonderen Härtefällen ermöglicht werden. Fragen zur Notbetreuung sowohl in Kindertagesstätten als auch in Schulen beantwortet das Familien- und Kinderservicebüro unter Telefon 04221/99 29 00.