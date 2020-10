Coronavirus in Delmenhorst: 41 Infizierte mehr als am Dienstag

Delmenhorst Erneut sind die Zahlen der mit dem Coronavirus Infizierten in Delmenhorst stark gestiegen: Die Stadt meldete am Mittwoch 41 Fälle mehr als am Dienstag. Aktuell sind 154 Personen mit dem Virus infiziert, fünf von ihnen sind in stationärer Behandlung. In Quarantäne befinden sich 435 Personen. Da es 131 neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen gab, beträgt der Inzidenzwert (neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) derzeit 159,8. Insgesamt wurden 360 Coronafälle registriert, 202 sind genesen und vier verstorben.