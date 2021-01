Coronavirus in Delmenhorst: Land meldet keine Neuinfektionen

Delmenhorst Keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Land Niedersachsen am Montag für Delmenhorst gemeldet. Insgesamt wurden in der Stadt 1979 Corona-Fälle registriert, der Inzidenzwert sank auf 81,2 (Sonntag: 82,5). Bereits am Samstag hatte das Land das 39. Corona-Todesopfer für Delmenhorst gemeldet. Nach Kenntnis des städtischen Gesundheitsamts war eine Frau (Mitte 90 Jahre) am Mittwoch mit oder an Covid-19 gestorben. Zudem meldete das Josef-Hospital Delmenhorst am Montag neun Corona-Patienten, davon sind drei auf der Intensivstation.