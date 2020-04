Coronavirus: Nachbarschaftsbüros bieten Material für Masken

Delmenhorst Viele Menschen tragen wegen des Coronavirus schon einen Schutz, um keine Infektion zu verbreiten – ab Montag ist das Tragen der Alltagsmasken unter anderem im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr Pflicht. Diese Mund- und Nasenabdeckungen sind Mangelware, lassen sich aber auch selbst herstellen.

Die Nachbarschaftsbüros der Diakonie in Delmenhorst möchten einen Beitrag dazu leisten, die Infektionsketten möglichst gering zu halten. Deshalb bieten sie für die Menschen in den Quartieren Material und Anleitung zur Herstellung von provisorischen Mund- und Nasenabdeckungen an.

Wer Interesse hat, kann sich Tüten mit Material und Anleitung in den Büros abholen und zu Hause mit dem Nähen beginnen. Die fertigen Produkte sind dazu gedacht, selbst verwendet oder verschenkt zu werden – an Familienmitglieder, Freunde oder auch Nachbarn.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachbarschaftsbüros weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei nicht um medizinisches Material handelt. Die Behelfsmasken können lediglich in gewissem Maße davor schützen, das Virus selbst weiter zu verbreiten.

Erhältlich sind die Stoffe samt Zubehör für insgesamt etwa 150 Nähstücke. Interessierte Bewohnerinnen und Bewohner der drei Quartiere werden gebeten, telefonisch mit ihrem zuständigen Büro Kontakt aufzunehmen:

• Nachbarschaftsbüro Wollepark, Westfalenstraße 6, Telefon 0 42 21/12 39 85

• Nachbarschaftsbüro Düsternort, Elbinger Straße 8, Telefon 0 42 21/98 16 30

• Nachbarschaftsbüro Hasport, Annenheider Straße 154, Telefon 0 42 21/6 85 17 85

Die Büros sind montags bis donnerstags zwischen 10 und 13 Uhr telefonisch zu erreichen.