Covid-19: Zwei weitere Todesopfer

Delmenhorst Zwei weitere Corona-Todesopfer hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag für Delmenhorst gemeldet. Laut städtischem Gesundheitsamts sind zwei Männer (Anfang und Mitte 70 Jahre) in Krankenhäusern außerhalb der Stadt mit oder an Covid-19 gestorben. Die Zahl der Delmenhorster Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich damit auf 64 erhöht.

Zudem meldete das RKI am Donnerstag 35 neue Corona-Infektionen für Delmenhorst. Bisher wurden insgesamt 3233 Corona-Fälle in der Stadt registriert. Der Inzidenzwert sank auf 181,8 (Mittwoch: 189,5). Am vergangenen Donnerstag hatte dieser Wert bei 197,3 gelegen. Das Josef-Hospital meldete an diesem Donnerstag 16 Corona-Patienten, davon liegen drei auf der Intensivstation.