Covid19-Pandemie: Krankenhaus jetzt mit Corona-Checkpoint

Delmenhorst Die Zahl der Corona-Patienten im Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) ist weiterhin stabil. Derzeit sind es vier, davon zwei auf der Intensivstation, sagt Geschäftsführer Florian Friedel. Nun werden nach und nach wieder mehr planbare Patienten aufgenommen.

Da dadurch die Gefahr besteht, mehr mit Covid19 infizierte Patienten im Haus zu haben, gibt es ab diesem Dienstag eine neue Regelung am Krankenhaus: Es wird ein Checkpoint eingerichtet. Dafür ist der normale Haupteingang gesperrt. Stattdessen geht es nun rechts vom Haupteingang in einen Nebenflur. Dort muss jeder, der das Krankenhaus in der Regelarbeitszeit betritt, einen Fragebogen ausfüllen und es wird Fieber gemessen. Gibt es Zweifel an der Gesundheit, darf man das Krankenhaus nicht betreten, sagt Dr. Klaus Gutberlet, Chefarzt für Innere Medizin. Eine Ausnahme gilt für Notfälle, die weiterhin in die Notaufnahme kommen können. „Wir wollen das Risiko so klein wie möglich halten“, erklärt Dr. Gutberlet. Bisher habe es keine im Krankenhaus übertragene Corona-Infektion gegeben und das solle auch so bleiben.

Generell gilt im JHD nach wie vor ein Besuchsverbot, mit Ausnahmeregelungen. Am Mittwoch soll über eine Anpassung der Besuchsregelung diskutiert werden, so Friedel.

