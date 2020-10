Crowdfunding: Spende von 2530 Euro erleichtert ihnen den Alltag

Delmenhorst Es gibt Menschen, für die ist die angespannte Corona-Lage besonders schwer auszuhalten: Diejenigen, die zurzeit ein wenig in Vergessenheit geraten und diejenigen, die sich besonders schützen müssen und ihren Mikrokosmos nicht verlassen dürfen. Dazu gehören auch die Bewohner der Delmenhorster Wohneinrichtungen der Lebenshilfe in Delmenhorst und im Kreis Oldenburg.

Tagesstruktur fehlte

Die 65 Bewohner der Haus- und Wohngemeinschaften konnten zwischen März und Juni aufgrund der Corona-Krise ihrer Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen nicht nachgehen. Sie waren rund um die Uhr zu Hause. Und so fielen die gewohnte Tagesstruktur, der Kontakt zu Kollegen sowie eine sinnstiftende Arbeit weg.

„Für die Bewohner war es eine riesige Herausforderung, die gleichen Einschränkungen zu haben, wie die Bewohner von Pflegeeinrichtungen“, gibt Rita Hoffmann, Leiterin des Bereichs Wohnen bei der Lebenshilfe in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg, zu bedenken. „Wir haben immer das möglich gemacht, was gerade erlaubt war und haben zum Beispiel Spaziergänge in Begleitung angeboten. Viele Gruppen sind enger zusammengerückt. Einige Bewohner sind an ihre Grenzen gekommen und wir waren und sind als Begleiter sehr gefragt. Wir hoffen, dass wir in den vergangenen Monaten eine gute Basis für die Herausforderungen des Winters legen konnten. Es wird nicht einfach werden, wenn die Einschränkungen wieder mehr werden.“

Da ist es ein Glück, dass der Lebenshilfe eine Spende zugekommen ist, mit der für Linderung gesorgt werden konnte. Auf der Crowdfunding-Plattform der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok und der Stadtwerkegruppe Delmenhorst namens „Viele schaffen mehr“ sind für das Lebenshilfe-Projekt „Corona: Langeweile zu Hause – Nein Danke!“ 2530 Euro für die Wohneinrichtungen zusammengekommen.

Zähen Alltag auflockern

Von dem Geld wurden Dinge angeschafft, die den zähen Alltag auflockern konnten, wie zum Beispiel Outdoor-Sitzsäcke, zwei neue Gartenbänke, ein Magnetspiel, eine Hollywood-Schaukel, ein großes Trampolin und ein Fitness-Trampolin. So konnte die räumliche Nähe entzerrt, dem Tag eine sinnvolle Struktur gegeben sowie Bewegungs- und Begegnungsangebote für Familie und Freunde im Freien ermöglicht werden.