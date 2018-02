Das Willms erhält Geld aus Stiftung

Delmenhorst Das Gymnasium an der Willmsstraße freut sich über eine laut Schul-Presseobmann Lars Sindel „neue und exklusive Profilerweiterung“: Das Willms nimmt als eine von 36 Referenzschulen in Niedersachsen an dem kulturellen Schulentwicklungsprogramm „Schule durch Kultur“ – kurz SCHULE:KULTUR! – teil. Über einen Förderzeitraum von drei Jahren wird das Willms mit 5000 €Euro gefördert. Das Projekt wurde vom Niedersächsischen Kultusministerium und dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Kooperation mit der Stiftung Mercator ins Leben gerufen. Am vergangenen Donnerstag fiel der Startschuss für den dreijährigen Projektzyklus, der in zweiter Staffel stattfindet.

Ziel des Projektes ist es, Schüler für kulturelle Aktivitäten und kreatives Schaffen zu begeistern. Das Gymnasium habe sich „mit seinem außerordentlich vielfältigen Kulturangebot und der neuen Kooperation mit dem Theater-Pädagogischen-Zentrum (TPZ) in Lingen für dieses renommierte Projekt qualifiziert“ so Sindel. Schulleiter Stefan Nolting zur Bedeutung dieser besonderen Auszeichnung für Schüler und Schule: „Damit können wir all die schönen kulturellen, musischen und künstlerischen Begabungen unserer Schülerinnen und Schüler noch besser fördern und unterstützen.“