Delmenhorst /Deichhorst Der Polizei Delmenhorst wurde bereits am Donnerstag, 29. August, ein Vorfall gemeldet, bei dem ein Kind im Nahbereich einer Grundschule in Deichhorst angesprochen wurde. Nach Schulschluss soll ein älterer Fahrradfahrer das achtjährige Kind angesprochen haben, so die Polizei. Das Kind habe sich gegenüber Lehrkräften zu dem Vorfall geäußert. Über soziale Medien sei dieses Thema bereits diskutiert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nachdem durch Beamte Kontakt zu dem Kind sowie zur Schulleitung der betroffenen Schule aufgenommen wurde, konnte der Fahrradfahrer ermittelt werden. In einem Gespräch konnten die gegen ihn erhobenen Vorwürfe revidiert werden: Es habe sich bei dem Kontakt zwischen dem Herren und dem Kind um einen Alltagsgruß gehandelt, welches das Kind als Belästigung aufgefasst habe, so die Polizei. Das Kind sei sofort schreiend weggerannt. Es konnten jedoch keinerlei Anhaltspunkte für ein strafrechtliches Verhalten des Mannes festgestellt werden.

Es wird weiterhin Gerüchten entgegengetreten, dass es an einer weiteren Grundschule in Deichhorst zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem ein Kind angesprochen worden sein soll, gekommen ist. Bei einer Kontaktaufnahme wurde durch die zuständige Schulleitung mitgeteilt, dass es ein derartiges Ereignis nicht gegeben habe.

„Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch möchte dahingehend sensibilisieren, dass bei möglichen Vorfällen von ’Kinder ansprechen’ direkt Kontakt zur Polizei aufgenommen werden soll“, heißt es in einer Pressemitteilung. Möglichen Hinweisen wird vertrauensvoll nachgegangen. Eltern sollten ihren Kindern zudem mitteilen, dass man nicht mit „Fremden“ mitgehen sollte.