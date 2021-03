Delbus: Buslinien werden umgeleitet

Delmenhorst Aufgrund einer Vollsperrung der Marktstraße werden die Bus-Linien 201, 202, 203, 204, 205, 206, 212, 213, 216 und 218 von Montag, 29. März, bis voraussichtlich Freitag, 9. April, umgeleitet. Dies schreibt die Delbus GmbH in einer Pressemitteilung. Bedingt durch die Vollsperrung entfallen bei den Linien 201, 204, 205, 212 und 213 stadtauswärts die Haltestellen „Post“, „Markt“, „Parkstraße“ und „Arthur-Fitger-Straße“ beziehungsweise „Max-Planck-Straße. Bei den Linien 202, 203, 206, 216 und 218 entfällt in beide Richtungen die Haltestelle „Markt“. Die Haltestelle „Post“ wird in die Ludwig-Kaufmann-Straße verlegt. • Zudem wird die Linie 201 wegen einer Vollsperrung der Nordwollestraße am Dienstag, 30. März, umgeleitet. Dadurch entfallen die Haltestellen „Museum“, „Otto-Jenzok-Straße“ und „Syker Straße“ an der Nordenhamer Straße in beide Richtungen. Die Haltestelle „Syker Straße (Linie 204) wird an die Bremer Straße verlegt.