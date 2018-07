Delmenhorst Die Delbus GmbH plant zum Frühjahr 2020 eine Neukonzeption des Stadtbusliniennetzes. Der Fahrzeugeinsatz soll in Abhängigkeit von der Fahrgastnachfrage optimiert werden, Züge sollen künftig besser erreichbar sein. Zudem soll das Streckennetz dichter werden. Mit all diesen Maßnahmen will das Unternehmen dem demografischen Wandel, dem geänderten Freizeitverhalten und der Weiterentwicklung verschiedener Delmenhorster Stadtteile Rechnung tragen.

Ein Entwurf für die Neukonzeption liegt vor. Ihm zugrunde liegen aktuelle Erhebungen der Fahrgastzahlen. Er wird an diesem Donnerstag, 5. Juli, im Betriebsausschuss Versorgung und Verkehr Delmenhorst (VVD) vorgestellt und beraten (Beginn um 17 Uhr im Stadtwerke-Kundenzentrum, Fischstraße 32-34) und nach der Sommerpause dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Kern ist die Anpassung des Tages- und Freizeitliniennetzes an die veränderte Nachfrage im Einkaufs- und Freizeitverkehr sowie die verbesserte Anbindung der Stadtteile mit einer hohen Bevölkerungsdichte.

Die Analyse der Delbus hat ergeben, dass der ÖPNV in den Abendstunden stärker nachgefragt wird als noch vor Jahren. In den frühen Abendstunden soll daher der Übergang zwischen Tagesliniennetz und Freizeitliniennetz verbessert werden. Das Tagesliniennetz wird zwischen 19 und 20 Uhr auf einen Stundentakt umgestellt, ohne dass sich das Liniennetz verändert. Erst zwischen 21 und 22 Uhr erfolgt dann die Umstellung auf das Freizeitliniennetz.

Hauptbestandteil ist jedoch die Neukonzeption einzelner Linienwege und Takte, die in heutiger Form seit 1999 existieren. Seitdem hat sich die Stadt verändert. Künftig soll zum Beispiel der gesamte Stadtteil Deichhorst im 30-Minuten-Takt an das Busnetz angebunden werden.

Für die Umsetzung des neuen Konzeptes wären laut Delbus zwei zusätzliche Fahrzeuge sowie zusätzliches Personal erforderlich.