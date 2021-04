Delbus kürzt den Bus-Fahrplan ein

Delmenhorst Die Delmenhorster Delbus GmbH kürzt aufgrund der Ausgangssperre den Bus-Fahrplan freitags und samstags in den Nachtstunden um zwei Stunden ein. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die letzten Busse erreichen den ZOB in Delmenhorst jetzt um 23.03 Uhr anstatt um 1.03 Uhr. Somit erreichen jetzt an allen Wochentagen die letzten Busse um 23.03 Uhr den ZOB Delmenhorst, heißt es weiter.