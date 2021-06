Delmenhorst lockert ab Mittwoch

Delmenhorst Gute Nachrichten für Delmenhorst: Am Montag kam keine neue Corona-Infektion hinzu, die Sieben-Tage-Inzidenz betrug laut Robert-Koch-Institut wie am Sonntag 10,3 – und lag damit den fünften Werktag in Folge unter 35. Daher hat die Stadt per Allgemeinverfügung neue Corona-Lockerungen angekündigt: Ab Mittwoch, 23. Juni, wechselt Delmenhorst in Stufe eins des niedersächsischen Stufenplans.

Lockerungen gibt es unter anderem bei den Kontaktbeschränkungen: Ab Mittwoch dürfen sich privat und in der Öffentlichkeit – sowohl drinnen als auch draußen – bis zu zehn Personen aus zehn Haushalten treffen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren, vollständig geimpfte oder genesene Personen werden weiterhin nicht mitgezählt. Zudem entfällt die Maskenpflicht auf Parkplätzen. Hallenschwimmbäder dürfen mit Hygienekonzept wieder komplett öffnen. In der Innengastronomie ist ein negativer Test nicht mehr notwendig. Zudem fällt dort die Sperrstunde weg. Außerdem dürfen Diskotheken und Clubs wieder öffnen (Zugang mit negativem Test).