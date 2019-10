Delmenhorst „127 Gewinne sind hinter diesen Türchen versteckt“, sagt Regina Ungethüm-Meißner vom Delmenhorster Club Soroptimist International (SI) mit Blick auf den fünften Delmenhorster Adventskalender. Mit einer Auflage von 1000 Stück startet am Sonntag, 13. Oktober, zum Kartoffelfest der Verkauf. Schirmherr der Aktion ist Oberbürgermeister Axel Jahnz.

Die Adventskalender sind von 0001 bis 1000 durchnummeriert – die Nummer des Kalenders ist gleichzeitig die Losnummer. Wer seine persönliche Glückszahl auf dem Kalender möchte, kann beim Verkaufsstand auf dem Kartoffelfest darum bitten. Der Stand des Clubs ist am Sonntag in der Fußgängerzone in Höhe der Buchhandlung Sabine Jünemann zu finden.

Die Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember täglich auf der Website des Clubs bekannt gegeben. Doch auch im Shop der Wirtschaftsförderungsgesellschaft oder in der Buchhandlung Sabine Jünemann kann man unter anderem die Gewinnnummern erfahren. Jeden Tag werden etwa sechs Gewinne verlost. Dabei handelt es sich um Sachpreise von 67 Firmen der örtlichen Wirtschaft und von Delmenhorster Vereinen. Es gibt Gutscheine im Mindestwert von 25 €Euro für den Einkauf oder Schnuppermitgliedschaften. „Viele Unternehmen sind von Anfang an dabei“, erklärt Ungethüm-Meißner. Doch auch neue Firmen kommen in jedem Jahr dazu.

Das Bild auf dem Adventskalender stammt von Fotograf Helmut Heine. Ein Kalender kostet acht Euro.

Lob für die Aktion kommt von Bürgermeister Hermann Thölstedt, der den Schirmherren Axel Jahnz vertritt. Er hebt hervor, dass durch die Adventskalender viele Einrichtungen unterstützt werden können. Denn der Reinerlös aus dem Verkauf kommt örtlichen und regionalen Bildungsprojekten zu Gute. Unter anderem werden Sprachlern- und Leseprojekte an Schulen und Kindergärten unterstützt. Das Vorhaben fördert Theaterprojekte an Schulen und ermöglicht hilfebedürftigen Menschen Förderungen, teilt der Club mit.

Mehr Infos und Gewinnnummern unter www.clubdelmenhorst.soroptimist.de