Delmenhorst Eine leichte Konjunktureintrübung lässt sich von den Arbeitslosenzahlen in der Stadt Delmenhorst ableiten. Im Januar waren insgesamt 3706 Frauen und Männer bei Arbeitsagentur und Jobcenter arbeitslos gemeldet. Damit beträgt die Arbeitslosenquote 9,6 Prozent (Vorjahr: 9,2 %). Das bedeutet einen Anstieg um 207 Personen (+5,9 %) im Vergleich zum Dezember 2019 und einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2019 um 103 Arbeitslose (+2,9 %).

Laut der Bundesagentur für Arbeit in Delmenhorst sind die Ursachen in erster Linie saisonbedingt. „Es kommt zu Kündigungen in witterungsabhängigen Berufen, zum Jahresende auslaufenden Arbeitsverträgen und dem Abschluss der dreieinhalbjährigen Ausbildungen“, sagt die Delmenhorster Geschäftsstellenleiterin Karin Kayser.

Bei den Arbeitslosen unter 25 Jahren gibt es einen Anstieg von 22 Personen (+6,5 %) im Vergleich zum Vormonat auf 361. Im Vorjahresvergleich ist die Arbeitslosenzahl dieser Altersgruppe sogar um 40 Personen (+12,5 %) gestiegen. Insbesondere die jungen Fachkräfte seien auf dem Arbeitsmarkt aber begehrt. „Wir sind konzentriert damit beschäftigt, die fertigen Gesellen in Arbeitsverhältnisse zu vermitteln“, sagt Kayser.

Gemeldet sind in Delmenhorst 635 offene Arbeitsstellen. Die größte Nachfrage gibt es mit 191 Stellen in den Berufsbereichen Gesundheit und Soziales, Lehre und Erziehung. Ein leichter Anstieg ist in Berufen aus den Bereichen Produktion und Fertigung (187) sowie aus Verkehr und Logistik (64) zu verzeichnen. Unbeeinträchtigt vom Wintereinbruch bleiben Bau, Architektur und Gebäudetechnik mit 80 offenen Stellen.