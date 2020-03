Delmenhorster Chor „la Boite à Chansons“: Französisch lernen sie bei der Probe nebenbei

Delmenhorst Der Gedanke an die französische Sprache weckt teils schlechte Erinnerungen an die Schulzeit mit Vokabeltests und Grammatikarbeiten. Aber es geht auch anders: Die rund 30 Mitglieder des Delmenhorster Chors „La Boite à Chansons“ lernen Französisch ganz nebenbei während ihrer Chorproben. Einige Mitglieder des Chors sprechen gar kein oder kaum Französisch – trotzdem sitzen die Texte nach einiger Zeit. Probleme bei Betonung oder Aussprache behebt Chorleiterin Yvonne Sextroh parallel zum eigentlichen Singen.

Manchmal dauert es etwas länger, bis die Lieder so klingen, wie sie sollen – aber die Arbeit lohnt sich, davon sind alle Sängerinnen und Sänger überzeugt. Auch ihre Chorleiterin hat Spaß an der Herausforderung, mit einem Laienchor neue Stücke zu erarbeiten. „Ich versuche, eine bunte Mischung an französischen Liedern anzubieten“, sagt Sextroh: „Viele singen gern aktuelle Stücke, aber wir haben auch Chansons und ältere Lieder im Repertoire.“

Seit ihrem 18. Lebensjahr leitet die Musikerin und Musikmanagerin aus Bremen diverse Chöre, außerdem spielt und unterrichtet sie Horn und Trompete. Ein Glücksgriff für die Delmenhorster, die bereits seit dem Jahr 2003 gemeinsam gesungen haben, damals noch unter dem Namen „Atelier francais“ und mit Michael Müller als Chorleiter. Der Leiter der Musikschule Delmenhorst gab seinen Posten vor anderthalb Jahren auf.

Ihre Chorproben und die französische Sprache wollten die Sänger jedoch nicht mehr missen und machten sich auf die Suche nach einer neuen Leitung. Seit dem vergangenen Jahr probt die Deutsch-Französin Sextroh nun alle 14 Tage in der Delmenhorster Musikschule Strings mit den Liebhabern des französischen Liedguts. Für ihren Neustart haben die Chormitglieder auch gleich einen neuen Namen gewählt: „La Boite à Chansons“ – übersetzt bedeutet das „Musikbox“.

„Wir freuen uns auch über neue Mitglieder“, betont Sextroh. Vor allem die Männerstimmen sowie der Alt können Unterstützung gebrauchen. Auch Interessierte ohne Chorerfahrung oder Kenntnisse der französischen Sprache sind willkommen. Die Chormitglieder haben bereits einige öffentliche Auftritte absolviert, auch in Zukunft wollen sie vor Publikum auftreten. „Wir möchten intensiv mit der deutsch-französischen Gesellschaft in Bremen zusammenarbeiten und hoffen, in der Musikschule Strings auftreten zu können“, so Sextroh.

Seit dem Jahr 2008 hat sich eine Chor-Freundschaft mit Sängern aus dem französischen Allonnes entwickelt, der Delmenhorster Partnerstadt. Dort war der französische Chor bereits zu hören – weitere Treffen sind geplant. „La Boite à Chansons” probt 14-tägig jeweils dienstags von 19.45 bis 21.15 Uhr in der Musikschule Strings, Am Friesenpark 28. Der nächste Termin ist am Dienstag, 24. März.