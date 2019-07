Delmenhorst „Wir haben gute Nachrichten“, sagte Markus Pragal, Erster Stadtrat von Delmenhorst, als er bei einem Gespräch zum Haushaltsabschluss 2018 die finanzielle Lage der Stadt erläuterte. Einen Überschuss von 18,1 Millionen Euro kann die Stadt für das Jahr 2018 vorlegen. „Wir können das selbst noch gar nicht glauben“, kommentiert Thomas Bruns, Fachdienstleiter für Finanzen. Die Stadt habe von der guten Konjunktur profitiert.

Im Oktober 2018 sah es zwar schon nach einem Haushaltsüberschuss aus, aber im Volumen von 10 Mio. Euro. Es zeichnete sich ab, dass die Schlüsselzuweisungen des Landes überproportional ausfallen. Bruns erklärte, dass vor allem starke Einnahmen aus der Gewerbesteuer auch eine Rolle spielten. So spülte die Gewerbesteuer 7 Mio. Euro mehr in die Kasse als erwartet. Er hob den Anteil des Fachbereichs Soziales mit einem Plus von 3,5 Mio. Euro hervor. Die Stadt hat mit zeitlicher Verzögerung Geld von Land und Bund erhalten, für das Delmenhorst bereits in Vorleistung getreten ist – etwa beim Unterhalt von Asylsuchenden. 6,5 Mio. Euro würden noch ausstehen.

Nun gelte es, Verluste aus früheren Jahren mit dem Geld auszugleichen. Also würden Schulden, zum Beispiel Liquiditätskredite, getilgt. So könne der Schuldenberg für laufende Kosten Ende 2019 abgebaut sein. Denn die Stadt erwartet, mit einem Plus von 5 Mio. Euro ins nächste Jahr zu gehen. Das Geld ist für Investitionen vorgesehen, über die die Politik zu entscheiden hat.

Neben dem Schuldenabbau wolle man keine neuen Kredite mehr aufnehmen. Die prognostizierte Nettoneuverschuldung von 7,3 Mio. Euro soll erst gar nicht zustande kommen. Der Wert errechnet sich durch die Kreditermächtigung für 2019 mit 14,2 Mio. Euro und dem Abzug der jährlichen Tilgungsleistungen mit 6,9 Mio. Euro.

Ein so großer Überschuss bringe die Frage mit sich, wofür das Geld ausgegeben wird. „Die Verwendung ist gesetzlich vorgegeben“, weiß Bruns. Die Stadt habe Handlungsspielraum zurückgewonnen, freute sich Pragal über die „freie Spitze“. Aber: „Jetzt müssen wir die PS auch auf die Straße bringen!“ Das sei angesichts der vollen Auftragsbücher bei den Betrieben schwierig.

Noch sei nicht entschieden, welche der zahlreichen Projekte der Stadt angegangen werden sollen. Bei einem groben Überschlag, bei dem die Stadt ausrechnete, wie viel Geld sie bräuchte, um alle anstehenden Maßnahmen wie zum Beispiel die Schulsanierungen umzusetzen, würde ein Gesamtvolumen von 280 bis rund 310 Mio. Euro benötig werden. Das sei trotz guter finanzieller Voraussetzungen kaum möglich. Für dieses Jahr seien Investitionen im Volumen von 21,2 Mio Euro eingeplant. Eigentlich hätte die Stadt auch noch weitere 23,6 Mio. Euro ausgeben können. So hoch sind die sogenannten Haushaltsausgabereste.

Eine Prognose für 2020 lieferten Bruns und Pragal auch: „Ich gehe nicht davon aus, dass das noch mal zu toppen ist“, erklärte Bruns. Die Einnahmesteigerungen auf staatlicher Seite würden deutlich geringer ausfallen, das beeinflusse dann sowohl die Schlüsselzuweisungen des Landes als auch das Gewerbesteueraufkommen negativ.