Delmenhorst Neues zum Stadion-Neubau verkündete Oberbürgermeister Axel Jahnz am Freitagabend beim Delmenhorster Stadtempfang in der Markthalle: SV-Atlas-Präsident Manfred Engelbart habe Jahnz erst kürzlich den Entwurf für eine Stiftung mit einem hohen sechsstelligen Betrag für den Stadion-Neubau vorgestellt. Der Oberbürgermeister lobte das Engagement des Fußballvereins. Doch auch die Sporthalle am Stadion thematisierte Jahnz in seiner Rede. Sie sei „abbruchwürdig“, sagte er. „Wir sollten eine neue Sporthalle bauen.“ Man brauche sie hier in Delmenhorst für alle Vereine – vielleicht sogar als Mehrzweckhalle.

Rund 200 Gäste aus Politik, der Verwaltung, Religionsgemeinschaften, Vereinen, Schulen und anderen Einrichtungen kamen beim Stadtempfang zusammen, um 2019 Revue passieren zu lassen. Jahnz sprach in seiner Rede die wichtigsten Themen des Jahres an und gab einen Ausblick für 2020.

In aller Munde war in diesem Jahr das Krankenhaus mit der Fördersumme von 150 Millionen Euro. „Das ist eine unvorstellbare Summe“, sagte Jahnz. Der Oberbürgermeister nannte das Vorhaben „das größte Projekt in der Geschichte der Stadt Delmenhorst.“ Zunächst werde man mit dem Bau eines Parkhauses beginnen.

Auch die Wohnsiedlung Wollepark hat die Stadt im Jahr 2019 beschäftigt und wird es weiter tun: „Wir werden im kommenden Jahr zwei weitere Blöcke abreißen“, verkündete Jahnz. Zudem habe man die Häuser mit den Nummer 11 und 12 im Visier. Es solle ein neues Quartier auf den Weg gebracht werden.

Die Zukunft der Hertie-Immobilie sprach Jahnz ebenfalls an. In den kommenden Wochen gehe es in die entscheidende Phase. Die Angelegenheit „Hertie“ werde bald auf dem Schreibtisch der NBank liegen.

Mit Blick auf den für die Stadt Delmenhorst ausgerufenen Klimanotstand appellierte der Oberbürgermeister an die Gäste. „Wir müssen unseren Anteil genauso leisten, wie jeder andere auch.“ Klimaschutz könne es zudem nicht umsonst geben.

Jahnz nutzte die Chance in seiner Rede und dankte dem aus dem aktiven Bundeswehr-Dienst ausgeschiedenen Oberstleutnant Harald Mauritz für seine Dienste als Soldat in Delmenhorst. „Sie haben hier so viel geleistet“, sagte Jahnz und überreichte ihm die Gedenkmünze der Stadt.