Delmenhorst 50 relevante Heavy Metal und Hardrock Neuerscheinungen im Monat zählte Jürgen Stuhr noch vor einigen Jahren. Mittlerweile sind es 120 bis 150 die Woche, sagt der Delmenhorster. Dadurch, dass es immer einfacher wird, Musik zu produzieren, strömen mehr und mehr Bands auf den Markt. „Es sind aber wirklich viele gute Künstler dabei“, sagt er. Gemeinsam mit seinen 14 Mitarbeitern versucht er, einen Überblick zu behalten – schließlich ist das Teil seines Berufs. Als Inhaber des Plattenversandhandels TWS – Source of Deluge muss er das Angebot beobachten.

Kunden aus Südamerika

Zum Geschäft gehört ein Werksverkauf am Hasporter Damm und ein Online-Versandhandel. Über metalmailorder.com vertreibt er unter anderem CDs, Schallplatten, Merchandise, Bücher und DVDs – neu und gebraucht. Über ein weiteres Standbein verkauft er Musikzubehör wie CD-Hüllen. Während Heavy Metal und Hardrock die Spezialgebiete des 52-Jährigen sind, bietet er auch Musik und Filme aus anderen Bereichen an. Insgesamt hat der Delmenhorster 200 000 Artikel auf Lager – 25 000 fallen davon in den Metalbereich. „Alles, was es weltweit zu bieten gibt, kann man bei uns kaufen.“ Selbst wenn ein Kunde auf der Suche nach einer Rarität ist, versucht Stuhr sie zu finden. „In der Regel klappt das.“

70 Prozent der Kunden stammen aus dem Ausland, erklärt Stuhr. Dabei kann er seinen Kundenstamm nicht auf ein bestimmtes Land festmachen. Er versendet Ware unter anderem nach China, Japan und Südamerika. „Das ist wirklich komplett gestreut“, sagt er. Dabei gibt es auch Stammkunden, die immer wieder bei ihm bestellen. Auch 20 bis 50 Kunden aus Delmenhorst und dem Umland kaufen bei ihm Heavy Metal und Hardrock Musik.

Ursprünglich wollte der 52-Jährige als Ingenieur arbeiten. Doch nach seinem Studium, das er zur deutschen Wiedervereinigung abschloss, gab es keinen Markt für Ingenieure. Aus seinem Interesse für Musik entwickelte sich dann das Geschäft. „Ich habe selber mit zwölf Jahren angefangen, Hardrock und Heavy Metal zu hören.“ 1993 startete Stuhr zunächst mit dem Verkauf im Geschäft und über einen Katalog. Etwa 1996 wurde es ein Onlineversand.

Der Delmenhorster sucht den Kundenkontakt: Mit einer Auswahl seiner Artikel ist er auch auf Festivals und Messen wie Sweden Rock in Schweden, dem Hellfest in Frankreich oder auf einer großen Sammlerbörse in Uetrecht (Niederlande) vertreten. „Dadurch haben Kunden die Möglichkeit, mal wieder einen Laden zu betreten.“ Und das positive für den Geschäftsführer: „Da haben wir viele Metalfans auf einem Haufen.“

Weihnachtsgeschäft

Nach der Festivalsaison steht das Weihnachtsgeschäft bei dem Plattenvertrieb an. „Man kann sich gar nicht vorstellen, was dann hier los ist“, erklärt Stuhr. Während auch bei Heavy Metal die Nachfrage vor den Feiertagen steigt, ist vor allem Musik für die breite Masse beliebt. „Da leert sich das Lager erheblich.“

Doch wer kauft in Zeiten von Streamingdiensten noch CDs und DVDs? „Es sind eigentlich immer Spartenhörer.“ Dabei seien fast alle Käufer über 28 Jahre alt. Laut dem Delmenhorster gibt es bei dem Alter einen Schnitt. Denn jüngere Leute hätten kaum einen Bezug zu Platten. Auch viele Sammler zählt Stuhr zu seinem Kundenstamm.

Derzeit kann Stuhr sich nicht beklagen. Zwei Generationen, die CDs und DVDs sammeln, kommen noch bis er in Rente geht, vermutet er. Wann das sein wird, will er nicht abschätzen. „Ich mache das, was mir Spaß macht.“