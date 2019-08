Delmenhorst Ein 26-Jähriger Delmenhorster versuchte sich am Mittwoch, 21. August, gegen 14.50 Uhr, einer Polizeikontrolle mit seinem Roller zu entziehen. Laut Polizei geriet er dabei auf Schotter ins Rutschen, stürzte alleinbeteiligt und verletzte sich dabei leicht.

Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle in Höhe der Einmündung Am Friesenpark/Ecke Friesenstraße in Delmenhorst konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Delmenhorster wurde ein Strafverfahren eingeleitet.