Delmenhorsterin Beim Jugendliteraturpreis: Sie findet Geschichten hinterm Buchdeckel

Delmenhorst Wenn Ulrike Schönherr auf Reisen geht, hat sie immer Gesellschaft. „Ich reise nie mehr alleine, sondern habe immer ein bis zwei Bücher in der Tasche“, sagt sie. Die 37-jährige Bibliothekarin ist eine der acht Jurorinnen des Deutschen Jugendliteraturpreises. Seit einem Jahr gehört Schönherr, die in der Stadtbücherei Delmenhorst die Kinder- und Jugendabteilung leitet, zur Kritikerjury.

Gemeinsam mit acht Fachkolleginnen und -kollegen hat sie mehr als 550 Neuerscheinungen geprüft und über die insgesamt 24 Nominierungen in den Sparten Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch entschieden. Zusätzlich gibt es eine Jugendjury und eine Sonderpreisjury.

Absage wegen Corona

Eigentlich sollten die Nominierten für den Deutschen Jugendliteraturpreis bei der Leipziger Buchmesse vom 12. bis 15. März bekanntgegeben worden. Schönherr hätte dabei in der ersten Reihe gesessen. Doch daraus wurde nichts. Wegen der Ausbreitung des Coronaviruses war die Veranstaltung abgesagt worden. Die Nominierungen wurden daraufhin über das Internet verkündet. Bei der Frankfurter Buchmesse im Oktober sollen die Gewinner ausgezeichnet werden.

Herausragende Literatur Mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis werden jedes Jahr „herausragende“ Werke der Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet. Er wurde 1956 vom damaligen Bundesministerium für Familienfragen gestiftet und ist mit 72 000 Euro dotiert. Die Organisation von Preisfindung und Organisation liegt beim Arbeitskreis für Jugendliteratur. Das Geld für die Ausrichtung kommt aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes.

Gemeinsam mit Karin Vach, Professorin für Literaturdidaktik in Heidelberg, ist Schönherr für die Sparte „Jugendbuch“ zuständig. Allein im vergangenen Jahr habe sie dafür 180 bis 200 Bücher gelesen. Nach vielen Diskussionen und mehreren Treffen in München einigte sich die Kritikerjury bei den Jugendbüchern auf die sechs Titel „Elektrische Fische“, „Wie der Wahnsinn mit die Welt erklärte“, „Keine halben Sachen“, „Long way down“, „Bus 57“ und „Kein Teil der Welt“. Alle Nominierungen können in der Stadtbücherei ausgeliehen werden. Zu erkennen sind sie an den silbernen Aufklebern.

Um ihrer Jury-Tätigkeit gerecht zu werden, verbringt Schönherr fast jeden freien Moment mit dem Lesen von Neuerscheinungen. Es sei eine aufwendige, aber schöne Aufgabe. „Ich müsste öfter auch mal ein Buch zur Seite legen“, sieht Schönherr ein. Doch das falle ihr schwer. „Sonst weiß ich ja nicht, welche Geschichten hinter dem Buchdeckel noch auf mich warten.“ Um sich alles merken zu können, hat die Bibliothekarin immer Karteikarten dabei, auf denen sie sich Notizen macht. „Ich habe ein bildliches Gedächtnis und blättere viel vor und zurück. Das hilft mir beim Erinnern“, sagt Schönherr. Aus diesem Grund lese sie nur mit Papier gedruckte Bücher – auf digitale Formate verzichte sie.

Riesige Buchpakete

Ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Jurorin lässt sich gut mit ihrer Arbeit in der Stadtbücherei Delmenhorst verbinden. „Dort ist es eine meiner Aufgaben, Neuerscheinungen im Blick zu haben und einzukaufen“, erklärt Schönherr. Immer wieder bekommt sie riesige Pakete mit Büchern zugeschickt. „Das ist ein schönes Gefühl, fast wie zu Weihnachten“, sagt Schönherr. Damit ihre Wohnung nicht unter einem Haufen von Büchern versinkt, verschenkt die 37-Jährige die meisten Titel an Bibliotheken. Vieles landet in Delmenhorst im Regal.

Doch warum opfert Schönherr so viel Zeit für die Literatur auf? „Es ist die Liebe zu meinem Beruf. Ich finde es unfassbar spannend zu lesen, was es alles so gibt“, meint die Bibliothekarin. Sie bewertet die Bücher nach Kriterien wie aktuelle Relevanz, Innovation, Zielgruppenbezug, Sprache, Aufbau und Erzählweise.

An ihre zweijährige Amtszeit als Jurorin schließt sich eine zweite an. Schönherr hatte sich erneut beworben und wurde angenommen – um weitere Geschichten hinterm Buchdeckel hervorzukramen.